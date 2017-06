Irving en James stelen show bij winst Cavaliers op Warriors

Het was voor de Warriors de eerste nederlaag in de finale. De stand in de best-of-sevenserie is nu 3-1. Maandag is de eerstkomende kans om de tweestrijd alsnog te beslissen. Het kwam in de geschiedenis van de NBA nog niet voor dat een team na een achterstand van 3-0 in wedstrijden alsnog de titel opeiste.

40 punten

Kyrie Irving nam liefst veertig punten van de Cavaliers voor zijn rekening. Ploeggenoot LeBron James was goed voor 31 punten en Kevin Love noteerde er 23. Bij de Warriors was Kevin Durant met 35 punten het meest trefzeker.

Voor de Golden State Warriors was het na vijftien achtereenvolgende overwinningen de eerste nederlaag in de play-offs. Het is het derde jaar op rij dat de Golden State Warriors en de Cleveland Cavaliers tegenover elkaar staan in de finale van de NBA. In 2015 wonnen de Warriors en vorig jaar ging de titel naar de Cavaliers.

Curry

Stephen Curry speelde zijn minst goede wedstrijd tot nu toe in de finale en kwam niet verder dan veertien punten. ,,Die dagen zitten er ook tussen. Ik kan veel beter dan ik vandaag heb laten zien. We moeten ons nu snel richten op maandag'', zei hij. Durant oordeelde dat zijn team de wedstrijd in het eerste deel had verloren. Cleveland maakte in de eerste periode liefst 49 punten. ,,Dat zijn er natuurlijk veel te veel'', aldus Durant. ,,Maar we moeten de Cavaliers ook de credits geven. Zij speelden heel goed vanavond.''

