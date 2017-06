IOC voegt koppelkoers toe aan Olympische Spelen

De koppelkoers op de baan worden gereden in teams van twee waarbij in tussensprint punten kunnen worden gesprokkeld. De afgelegde afstand is de eerste bepalende factor in de uitslag. Daarna komen de behaalde punten bij sprints aan de orde.

,,Samen met deze vijf sporten hebben we fascinerende nieuwe evenementen toegevoegd aan het programma'', zei IOC-voorzitter Thomas Bach vrijdag. ,,De Spelen van Tokio worden zo jonger, 'stadser' en er zullen meer vrouwen aan meedoen.'' Zo komen er meer onderdelen voor vrouwen bij het boksen, roeien en kanoën en heeft het IOC gemengde teamonderdelen toegevoegd aan schermen, judo, tafeltennis en triatlon. Het is de bedoeling dat de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen op termijn vrijwel gelijk wordt.

Ondanks de uitbreiding van het aantal sporten en evenementen, is er in Tokio voor 285 sporters minder plaats dan tijdens de vorige Spelen in Rio de Janeiro. Het leidde onder meer tot een verbolgen reactie van Sebastian Coe, de voorzitter van de internationale atletiekfederatie IAAF. Zijn sport moet namelijk wat startplaatsen inleveren. ,,Atletiek is sport nummer één van de Spelen, we willen hier dus samen met het IOC nog eens goed naar gaan kijken.''