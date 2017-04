Houston verslaat Oklahoma en gaat door in play-offs

De stand in de best-of-sevenserie kwam daarmee op 1-4, zodat Houston verzekerd is van een plek in de volgende ronde.



Russell Westbrook blonk opnieuw uit bij Oklahoma, en nam liefst 47 punten voor zijn rekening. Het was niet genoeg om zijn team in de race te houden. De NBA verloor dus voortijdig een van de grote sterren. De 28-jarige Westbrook noteerde dit seizoen 42 keer een score in de drie dubbele cijfers (triple double). Het gaat om punten, rebounds en assists. Westbrook verbrak daarmee het record van Oscar Robertson, die in het seizoen 1961/1962 één triple double minder scoorde.



Bij Houston Rockets was James Harden met 34 punten het meest trefzeker.