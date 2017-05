Hoe de titelstrijd Feyenoord-Ajax ook in het hockey leeft

Jeroen Hertzberger, geboren Rotterdammer, was erbij in 1999, de Coolsingel. ,,Ik heb zelfs mijn pootje in de fontein gedoopt.” Achttien jaar later hangt het van zijn eigen hockeyteam af of hij de beslissende wedstrijd van zijn Feyenoord kan zien. In de halve finale van de play-offs won Rotterdam woensdag met 2-0 van Amsterdam. Zaterdag is in de hoofdstad de tweede wedstrijd. Wint Rotterdam opnieuw, dan is het beslist. Zo niet, volgt zondagmiddag een beslissingswedstrijd.



,,Maar we hebben behalve dat Feyenoord dan speelt betere redenen om het zaterdag al af te maken”, zegt Hertzberger. ,,Hoe eerder we de finaleplaats hebben vastgesteld, hoe langer we hebben om te herstellen. Op zondag hebben we dan ongetwijfeld een hersteltraining. Die wordt wel om Feyenoord heen gebouwd, hoop ik, en anders zorg ik daar als aanvoerder zelf voor.”



Hertzberger is zo nu en dan analist bij wedstrijden van Feyenoord voor Radio Rijnmond (zie filmpje onderaan, red.). ,,Ongeslagen”, zegt hij lachend. ,,Terwijl daar ook duels tegen Manchester United en Ajax tussenzaten.” Voor deze zondag heeft hij geen kaartje. ,,Maar als jij er één hebt, graag. Weet je, het is wel zo dat je niet te veel moet kijken naar dingen om je heen. Dat kan afleiden. Het is prachtig dat Feyenoord kampioen kan worden, echt. Maar dat wil ik zelf ook met Rotterdam.”



In zijn ploeg zitten ook drie Ajacieden. ,,Ze weten dat ze niet in Ajax-shirt moeten komen trainen. Dan ga ik mensen blesseren, haha. Nee, het levert leuke discussies op. Het mooie is dat de buitenlandse spelers die we elk jaar hebben ook altijd een keer naar de Kuip gaan. Ze zeggen dan hoe bijzonder dat stadion en die sfeer is.”