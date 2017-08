Hockeysters vernederen Tsjechië met 10-0

Nederland had eerder Spanje met 3-1 verslagen, gevolgd door een overwinning van 1-0 op België. In de halve eindstrijd neemt Oranje het donderdag op tegen Engeland, dat in de andere poule als tweede eindigde. Duitsland en België treffen elkaar in de andere halve eindstrijd.

Halverwege leidde het team van Annan dinsdag al met 6-0. Caia van Maasakker scoorde twee keer uit een strafcorner. De overige doelpunten, voor de pauze, kwamen op naam van Margot van Geffen, Kitty van Male, Kelly Jonker en Laurien Leurink. In de tweede helft was de beurt aan Ireen van den Assem (strafcorner), opnieuw Leurink en Lidewij Welten. Marloes Keetels had de eer om kort voor tijd voor de regerend wereldkampioen het tiende doelpunt te maken.

,,We hebben gedaan wat we wilden'', aldus Annan na afloop tegen de NOS. ,,We wilden dit team behandelen met respect. Tsjechië is een stugge ploeg. We wisselden goed met de ruimtes die we konden gebruiken. We staan hier goed te hockeyen.''