Hockeysters Oranje kloppen Engeland in shoot-outs

De Witte plaatst zich voor de WK met persoonlijk record: 'Goed dat ik het waarmaak'

18:12 Na veel pogingen is het Lisanne de Witte eindelijk gelukt om de 400 meter onder de 52 seconden te lopen. De 24-jarige hardloopster liep in de regen in het FBK Stadion in Hengelo in 51,93 seconden de race uit. Daarmee pakte ze naast een persoonlijk record ook de bronzen medaille.