Hockeysters Den Bosch winnen eerste duel om landstitel

Cavaliers koersen af op derde NBA-finale op rij

24 mei De Cleveland Cavaliers zijn hard op weg naar de derde finale op rij in de NBA. In de halve eindstrijd tegen de Boston Celtics heeft de titelverdediger een voorsprong van 3-1 genomen. Cleveland won de vierde ontmoeting met 112-99 en heeft in de best-of-sevenserie nog één overwinning nodig.