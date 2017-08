Hockeyers kunnen in EK-finale revanche nemen op België

Oranje had zich voorgenomen er vanaf de eerste seconde fel op te zitten. Anders zou een België-scenario weer op kunnen treden. ,,Het begin is cruciaal. Als je als eerste scoort, gaat het publiek erachter staan en kom je in een flow”, zei aanvaller Bjorn Kellerman vooraf.



Toch deden de Engelsen in het eerste kwart zeker niet onder voor Oranje. Doelman Pirmin Blaak, net als in de poulefase per kwart roulerend met Sam van der Ven, moest een paar keer in actie komen en de Nederlandse verdediging was opnieuw niet waterdicht. Wel stond het duidelijk compacter dan tegen België, toen Oranje moeite had met de zonedefensie die het sinds enkele maanden regelmatig hanteert.



Nederland kwam in het tweede kwart wel op voorsprong. De eerste strafcorner leek te mislukken toen de bal van de stick van stopper Billy Bakker spatte. Uiteindelijk bood het schutter Mink van der Weerden de gelegenheid om van nog dichter bij het doel snoeihard af te vuren.



Een fractie later was het ineens 2-0, toen Kellerman bij een uitbraak zijn collegaspits Mirco Pruijser vond. Die draaide knap weg van zijn tegenstander en rondde met zijn forehand af. Met de 3-0 van Pruijser in het derde kwart, na een knappe combinatie in de Engelse cirkel, was de wedstrijd beslist. De 3-1 van Mark Gleghorne betekende wel de aanzet voor een slotoffensief, maar dat had te weinig om het lijf.



Een kans op revanche dus tegen de Belgen. Die wonnen zilver op de Olympische Spelen van Rio en azen op hun eerste grote prijs. In een vol Wagenerstadion nóg een keer van de ‘Red Lions’ verliezen, en de Europese titel kwijtraken, is het doemscenario voor Oranje.