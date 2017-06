Heemskerk moet Sjöström ver voor zich dulden

Ranomi Kromowidjojo had zich eerder op de dag geplaatst voor de finales van de 100 meter vrije slag en de 50 meter vlinderslag, maar ging op beide nummers niet meer van start. Maaike de Waard startte wel op de 50 meter vlinderslag en finishte als vierde in 26,29. Met die tijd bleef ze ruim onder de limiet. Aan die eis had ze al voldaan. Sjöström was ook op dat nummer in 24,95 verreweg de snelste.