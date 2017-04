Hawks draaien warm voor play-offs

Dankzij een 103-76-overwinning op Charlotte Hornets verzekerden de Hawks zich van de vijfde plaats in de Eastern Conference en weten ze dat Washington Wizards de eerste tegenstander is in de play-offs.

Dwight Howard was ondanks een bescheiden 19 punten de topschutter aan de kant van de Hawks. De spanning in de Easter Conference richt zich nog op de laatste twee te vergeven tickets voor de play-offs. Daarvoor komen Indiana Pacers, Chicago Bulls en Miami Heat in aanmerking. In de Western Conference zijn de acht ploegen die verder gaan al bekend.