Hassan in indrukwekkende tijd naar Diamond League-winst

Hassan toonde tijdens haar eerste optreden van dit seizoen op de 1500 meter aan dat ze zich in de Verenigde Staten verder heeft ontwikkeld onder leiding van de Amerikaanse coach Alberto Salazar. De geboren Ethiopische nestelde zich al voor het ingaan van de laatste ronde aan kop en trok in de laatste 400 meter hard door. Hassan won met overmacht, op gepaste afstand gevolgd door de Keniaanse Winny Chebet (3.59,16).



,,Ik ben heel verrast, wat een snelle tijd, het verbaast me'', liet Hassan opgetogen weten. ,,Ik had niet verwacht dat het op mijn eerste 1500 meter van het seizoen meteen zo goed zou gaan. Ik ben ontzettend blij met mijn tijd. Ik voelde me sterk, maar ben niet te hard van start gegaan en heb mezelf daarna ook niet geforceerd, misschien alleen op de laatste twintig meter. Het was al met al niet zo moeilijk voor me.''



Maureen Koster werd achtste in 4.03,77. Hassan en Koster zijn zondag van de partij bij de FBK Games in Hengelo.