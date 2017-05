Handballers opnieuw langs Letland

Eerste GP-zege Herlings in koningsklasse

17:03 Een herboren Jeffrey Herlings heeft vandaag zijn eerste grand-prix-zege in de koningsklasse van de motorcross behaald. In het Letse Kegums beleefde de 22-jarige coureur uit Oploo een topweekeinde. Eerste in de tijdtraining, eerste in de kwalificatie en als kroon op het werk twee manche-overwinningen.