Handballers moeten buigen voor Hongarije

Voor de Nederlanders van bondscoach Joop Fiege was kwalificatie voor het EK handbal volgend jaar in Kroatië al niet meer mogelijk nadat ze woensdag hadden verloren van olympisch kampioen Denemarken. Hongarije won donderdag van Letland en had kwalificatie in de groep daarmee zekergesteld. Door de nederlaag tegen Hongarije eindigt Oranje als derde in Groep 1.