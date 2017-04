Guusje Steenhuis pakt zilver op EK judo tot 78 kilo

Guusje Steenhuis ging voor goud maar moest opnieuw genoegen nemen met zilver op de EK in Warschau. In de klasse tot 78 kilogram verloor ze net als vorig jaar de finale van de gelouterde Française Audrey Tcheuméo.

Steenhuis startte voortvarend tegen de oud-wereldkampioene en winnares van zilver en brons op de Spelen. Ze maakte het eerste punt van de eindstrijd, maar liet haar opponente vervolgens langszij komen. In een poging snel een beslissing te forceren, belandde Steenhuis uiteindelijk zelf op haar rug. Dat was zonde, want op weg naar de finale imponeerde de Nederlandse nog zo door de Russische Antonina Sjmeleva, de Hongaarse Evelin Salanki en Britse Natalie Powell stuk voor stuk op ippon te verslaan.

,,Als je zo goed staat te judoën, dan moet je ook gewoon winnen'', treurde Steenhuis voor de camera van de NOS. ,,Echt stom, maar dit had niet gehoeven. Ik controleerde de wedstrijd maar met een minuut op de klok geef ik het een beetje weg. Het was zo mooi geweest, brons in 2015, zilver in 2016 en goud in 2017.''

Waar voor Steenhuis zilver een beetje als verliezen voelde, daar had de bronzen plak van Roy Meyer in de klasse boven 100 kilogram een gouden randje. De zwaargewicht won zijn eerste plak op een grote eindronde, na een zevende plaats op de Spelen in Rio en twee zevende plaatsen op de EK. Na overwinningen op de Oostenrijker Stephan Hegyi (waza-ari) en Stanislav Bondarenko uit Oekraïne (golden score) verloor hij in de halve finale van Goeram Toesjisjvili uit Georgië. Vervolgens knokte hij zich tegen de Bosniër Harun Sadikovic overtuigend (ippon) naar brons.

Meyer bezorgde de Nederlandse ploeg een derde plak op de EK, na het verrassende goud van Sanne van Dijke (-70 kg) en het zilver van Steenhuis. Dat is geen slechte score, gezien Kim Polling, Marhinde Verkerk, Juul Franssen en Henk Grol om uiteenlopende redenen ontbraken in Warschau.

Michael Korrel (- 100 kg) en Karen Stevenson (-78 kg) hadden de score nog mooier kunnen maken maar verloren hun wedstrijd in een beslissende wedstrijd om brons.