Golden State wint ook derde duel van Portland

Luiten bij eerste dertig in toernooi van Shenzhen

11:44 Joost Luiten is bij het Shenzhen International in China op de gedeelde 29ste plaats geëindigd. De golfer had vandaag voor zijn slotronde 69 slagen nodig, één minder dan tijdens zijn derde ronde op zaterdag. Luiten kwam uit op een totaal van 281 slagen, zeven onder par.