Golden State wint ook derde duel in NBA Finals en kan geschiedenis schrijven

De Cleveland Cavaliers deden het beter dan in de voorgaande twee wedstrijden, maar het was niet genoeg. Met nog 75 seconden op de klok stonden de Cavaliers vannacht met 113-111 voor, maar de Warriors trokken in de slotfase toch aan het langste eind. Het leek er in Cleveland lange tijd op dat de thuisploeg aan de hand van LeBron James en Kyrie Irving de stand zou terugbrengen naar 2-1. James maakte 39 punten en elf rebounds en Irving 38 punten en zes rebounds.

Het is het derde jaar op rij dat Golden State en Cleveland in de NBA-finale tegenover elkaar staan. In 2015 pakten de Warriors de titel, vorig jaar was de club uit Ohio de beste ploeg. De Golden State Warriors hebben nu vijftien duels op rij gewonnen in de play-offs, ook dat is al een record.

Geschiedenis schrijven

In de nacht van vrijdag op zaterdag wordt het vierde duel gespeeld. Als de Warriors dan winnen, zijn ze net als in 2015 kampioen. Het zou voor het eerst in de geschiedenis zijn dat een team ongeslagen kampioen wordt in de play-offs. Het team van coach Steve Kerr won in deze NBA play-offs al van de Portland Trail Blazers (4-0), Utah Jazz (4-0), San Antonio Spurs (4-0) en kan nu dus ook de Cleveland Cavaliers verslaan met een zogenaamde sweep. Het kwam in de geschiedenis van de NBA acht keer eerder voor dat een team met 4-0 won in de NBA Finals. De laatste keer was in 2007, toen de Cleveland Cavaliers in de NBA Finals met 4-0 verloren van de San Antonio Spurs.



De Warriors wonnen De Cavaliers moeten dus nog vier wedstrijden winnen om alsnog te zegevieren en hun titel in de NBA te behouden.