Golden State Warriors kampioen NBA

Watertandend naar was uitgekeken naar het gevecht tussen de Warriors en Cavaliers, die elkaar voor het derde jaar op rij in de finale ontmoetten. (Golden State won in 2015, Cleveland een jaar later.) Beide teams staken met kop en schouders boven de concurrentie uit en waren in de play-offs op hun gemak naar de onvermijdelijke clash gewandeld. Het vuurwerk zou komen in de finale, zo was de verwachting, maar vaak bleek alleen Golden State over een aansteker te beschikken.



Zelfs voor ‘King’ James, spelend in zijn zevende finale op rij, bleken de Warriors een maatje te groot.,,Ik heb nog nooit in mijn carrière tegen zo veel schotkracht gespeeld”, zei de drievoudig kampioen eerder. Vooral Kevin Durant, verliezend finalist in 2012 tegen het toenmalige Miami Heat van James, had zijn ploeg pijn gedaan. Opnieuw was hij maandag de gevierde man met 39 punten, in een finale waarin hij in elke wedstrijd meer dan 30 punten noteerde. (Zijn ploeggenoot Stephen Curry was in de beslissingswedstrijd goed voor 34 punten en 10 assists, James werd topscorer met 41 punten.)