Geen toernooizege Johnson bij rentree op golfbaan

De dertigjarige Harman eindigde op een totaal van 278 slagen, Johnson had er 279 nodig. ,,Ik had vooraf geen idee wat ik hier kon verwachten'', zei de 32-jarige Amerikaan, die zich vorige maand op het laatste moment moest afmelden voor de Masters in Augusta. De topfavoriet was een dag voor de start van de trap gevallen en hield daar een rugblessure aan over. ,,De eerste twee dagen speelde ik hier niet zo goed, maar zaterdag en zondag stond ik lekker te slaan. Ik voel me weer 100 procent'', zei hij na zijn tweede plaats in Wilmington.