Geblesseerde Henk Grol mist WK judo

Aanvankelijk dacht de medische staf dat met intensieve behandeling deelname mogelijk zou zijn, maar tijdens wedstrijdsimulatie is gebleken dat de knie onvoldoende hersteld is. In overleg met de technische en medische staf is besloten om af te zien van deelname. De drievoudig Europees kampioen, uitkomend in de klasse tot 100 kilogram, zou volgende week zaterdag in Hongarije zijn rentree maken na zijn optreden op de Spelen van vorig jaar in Rio. Hij kondigde afgelopen week aan dat hij zijn loopbaan minimaal nog met een jaar gaat verlengen.

Zeer moeilijk

,,Dit is een grote teleurstelling voor mij'', reageert Grol die drie keer tweede werd op de WK. ,,Na de deceptie bij de Olympische Spelen van Rio was ik klaar om de strijd aan te gaan met de wereldtop. Ik voelde mij goed en was fysiek in topconditie. De afgelopen maanden heb ik weer veel plezier gekregen in het judo. Het zou mijn eerste grote toernooi zijn en ik was erop gebrand om een medaille te halen. Het is voor mij een zeer moeilijk besluit. Maar het is niet anders. De medische staf heeft mij overtuigd dat deelname kan leiden tot het einde van mijn carrière en daar ben ik nog niet klaar voor."