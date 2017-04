Finn-zeiler Heiner grijpt zilver in Hyères

Europese droom handballers Hurry-Up voorbij

29 april Het Europese bekeravontuur van Hurry-Up is voorbij. De handbalploeg uit Zwartemeer strandde in de halve finales van de Challenge Cup. De ploeg van coach Martin Vluim verloor in Lissabon ook de tweede confrontatie met Sporting CP, dit keer zelfs met grote cijfers: 37-14. De Portugese club had vorige week in Emmen al met 32-27 gewonnen.