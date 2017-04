FBK Games strikt Dafne Schippers

In 2015 liep Schippers in Hengelo de 100 meter als eerste Nederlandse ooit onder de elf seconden: 10,94. Een jaar later was haar 22,02 op de 200 meter de snelste ooit gelopen in Nederland.



,,Ik vind het geweldig om voor eigen publiek te lopen. Iedereen is zo enthousiast. Dat geeft me gewoon een kick'', aldus het boegbeeld van de Nederlandse atletiek.