Epke na harde val: Wat moet ik hier nu mee?

Zonderland had een week eerder zijn plekje in de WK-selectie al veilig gesteld door aan de limiet te voldoen. Voorafgaand aan de mislukte rekoefening kwalificeerde hij zich formeel vanmorgen ook op brug voor de WK in Montreal.



Na een jurycorrectie van 0,1 punt in zijn voordeel voegde voltige-specialist Boudewijn de Vries zich als vijfde in het rijtje van turners die de WK-norm gehaald hebben. Vorige week toonden Epke Zonderland, Bart Deurloo, Frank Rijken (alledrie op rek) en Casimir Schmidt (vloer) al een WK-waardige oefening. Deurloo deed het vanmorgen in zijn thuishal bij O&O nog eens dunnetjes over.