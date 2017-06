'En in 2024 ook graag achteruitzwemmen'

Het heeft er alle schijn van dat het IOC is gezwicht voor de lobby van wereldzwembond FINA voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen in het zwembad. De olympische zwemkalender is in Tokio voor beide seksen exact hetzelfde. En natuurlijk spelen er voor de FINA andere belangen mee; hoe langer het zwemprogramma, hoe meer inkomsten uit tv-gelden. Er wordt ook al gesproken van een verlenging van acht naar negen olympische zwemdagen in 2020.



Voor de keuze van de gemengde estafette, ook wel circusnummer genoemd, valt misschien nog iets te zeggen. Op de afgelopen EK's en WK's bleek dat de toeschouwers het geweldig vonden om mannen tegen vrouwen te zien racen. De gemengde aflossing past ook in de koers van het IOC voor meer spektakel in topsport. Maar de 800 vrij voor mannen en 1500 vrij voor vrouwen... daar zit het publiek echt niet op te wachten. Dan had het IOC beter kunnen kiezen voor de 50 meter schoolslag, 50 vlinderslag en 50 rugslag. Dat zou ook recht doen aan deze specialisten die er in het olympisch programma bekaaid vanaf komen.