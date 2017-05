Elaine Thompson zet de toon op 100 meter

De Jamaicaanse atlete spurtte naar 10,78, verreweg de beste tijd van dit jaar. Thompson troefde in een sterk veld onder anderen de Amerikaanse Torie Bowie en de Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou af. Bowie finishte als tweede in 11,04, Ta Lou werd derde in 11,07.



Thompson was bij de eerste Diamond League van dit jaar, begin mei in Doha, ook al de beste op de 200 meter. Ze versloeg daar in een rechtstreeks duel Dafne Schippers: 22,19 om 22,45. Schippers sloeg de wedstrijd in China over. De regerend wereldkampioene op de 200 meter komt weer in actie tegen haar rivale Thompson eind mei in het Amerikaanse Eugene.