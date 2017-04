Eerste podium Mick Schumacher in Formule 3

Schumi junior moest in de vijfde race om het Europese kampioenschap in de Formule 3 alleen Joel Eriksson uit Zweden en de Britse leider in het klassement Lando Norris voor laten.



Het racetalent stapte dit jaar over naar de Formule 3, nadat hij tweede was geworden in het Duitse en Italiaanse Formule 4-kampioenschap. Hij probeert in de voetsporen van zijn illustere vader te stappen. Michael werd zeven keer wereldkampioen in de Formule 1. Door een ski-ongeluk in december 2013 raakte de coureur in een coma. Sinds eind 2014 wordt hij in zijn eigen huis in Zwitserland verpleegd.