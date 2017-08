Duitse hockeysters als groepswinnaar verder

Duitsland had eerder al gewonnen van Schotland (4-1) en Engeland (1-0). De Engelse vrouwen (die Schotland met 2-0 aan de kant zetten) eindigden als tweede in poule B. Nederland speelt later op dinsdag in groep A tegen hekkensluiter Tsjechië, en kan tegen die ploeg groepswinst zeker stellen en treft dan donderdag Engeland. Nederland speelde vorig jaar in Rio de Janeiro de olympische finale tegen Groot-Brittannië, en verloor toen na shoot-outs.

Als Nederland tegen de Tsjechische vrouwen minimaal gelijk speelt, eindigt Oranje als eerste in de poule. België is dan de nummer twee en neemt het dan in de halve finales op tegen Duitsland. Nederland krijgt dan de Engelse vrouwen als tegenstander. Engeland won twee jaar terug het laatste EK, in Londen. Oranje werd in de finale verslagen. In 2013 ging de eindzege naar Duitsland. Nederland won het evenement bij de vrouwen in 2011 voor het laatst.