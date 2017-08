Dubbel goud menner Chardon op EK

De 56-jarige Chardon pakte de individuele titel en leidde het Nederlandse vierspanteam ook naar het goud in de landenwedstrijd. De menner uit Den Hoorn was in 2011 ook al de beste van Europa, met Oranje veroverde hij de titel eerder in 2011, 2013 en 2015. Chardon, die twee jaar geleden individueel genoegen moest nemen met zilver, heeft vier individuele wereldtitels op zak.



Samen met Koos de Ronde van Theo Timmerman kwam hij in de landenwedstrijd uit op een score van 299,73. Daarmee pakte Oranje het goud voor Duitsland (tweede) en België (derde). Individueel had Chardon op het podium gezelschap van de Belg Edouard Simonet (zilver) en Christoph Sandmann uit Duitsland (derde). Timmerman eindigde als vierde, De Ronde als zesde.