Driebergen als teammanager terug bij zwemploeg

Jamaica zonder Bolt maar met Thompson naar WK estafette

10:56 Jamaica mist stersprinter Usain Bolt bij de komende WK estafette op de Bahama's, maar beschikt wel over tweevoudig olympisch kampioene Elaine Thompson. De winnares van het goud op de 100 en 200 meter bij de Spelen in Rio start in het weekeinde van 22 en 23 april op zowel de 4x100 als 4x200 meter.