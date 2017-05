Drie ruiters promoveren naar olympisch kader

Hendrix, afkomstig uit Kessel, won vorige maand zilver op het NK springen in Mierlo. De Rotterdamse Heijkoop was met Siro onlangs de beste op de kür op muziek bij een wedstrijd in Nieuw- en Sint Joosland. Naaldwijker Patrick van der Meer promoveerde afgelopen maand al met Zippo van het B- naar het olympisch kader dressuur, zo meldde de KNHS woensdag.