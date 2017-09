Dokter geeft Woods toestemming om te pitchen

,,De arts heeft groen licht gegeven om te pitchen", schreef de 41-jarige Woods op Twitter. Hij zette er een filmpje bij waarop te zien was hoe hij een golfbal op de green 'chipt'.



De carrière van Woods is ernstig in verval geraakt door aanhoudende rugproblemen. De voormalig nummer één van de wereld heeft de afgelopen twee jaar amper toernooien gespeeld. Hij liet zich al meerdere keren opereren, maar de pijn ging niet weg.



Woods kwam eind mei in het nieuws omdat hij was opgepakt door de politie. Hij was in Florida wezenloos aangetroffen achter het stuur van zijn auto waarvan de motor nog draaide. Beelden van de aanhouding verschenen al snel op social media. Woods maakte een afwezige en verwarde indruk, had moeite met lopen en kon amper zijn ogen openhouden. Zijn vreemde rijgedrag was veroorzaakt door een onverwachte reactie op de medicijnen die hij slikte tegen de pijn en slapeloosheid.