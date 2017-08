De indrukwekkende cijfers van 'The Moneyfight'

100

Het aantal dokters dat straks in de T-Mobile Arena zal klaarstaan om in te grijpen in geval van ernstige verwondingen tijdens de 'Moneyfight'. Hoofddokter Larry Lovelace sprak al zijn bedenkingen uit over McGregors veiligheid: ,,We vrezen dat hij erg gewond kan raken. Een niet-bokser tegen ­Mayweather laten starten, dat is vragen om problemen. Wat ons ­betreft had dit gevecht niet toegelaten mogen worden."



3.360

Het aantal diamanten op The ­Money Belt, de kampioenenriem waarmee de winnaar straks aan de haal gaat. Naast diamanten hebben de Italiaanse producenten het hebbeding ook voorzien van 600 saffieren, 300 emeralden en echt alligatorleer.



85.000

De prijs (in dollar) van het duurste ticket dat we gisterenavond nog op Stubhub konden vinden. De goedkoopste zitjes kosten zo'n 11.000 dollar. Wie durft?



4.2 miljoen

Het bedrag dat Floyd Mayweather vorig jaar neertelde voor zijn ­Koenigsegg CCXR Trevita. Een van de meest zeldzame en duurste ­wagens op de planeet. Het beestje haalt een topsnelheid van 410 kilometer per uur.



20.000

Het aantal toeschouwers dat straks kan plaatsnemen in de T-Mobile Arena, waar het gevecht betwist wordt. De concertzaal werd vorig jaar pas officieel geopend en ligt op de Las Vegas Strip.



600 miljoen

Het bedrag dat beide partijen zich voor ogen hebben als totale opbrengst voor deze kamp. Of hoe dacht u dat The Money Fight aan zijn bijnaam kwam?