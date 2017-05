Dafne Schippers vierde op 200 meter

Bouwmeester tweede in Delta Lloyd Regatta

27 mei Marit Bouwmeester is vandaag als tweede geëindigd in de Laser Radialklasse bij de Delta Lloyd Regatta van Medemblik. De Friese olympisch kampioene kon in de afsluitende medalrace het gat met de Japanse Misaki Doi niet meer dichten. Het werd nog wel close, want Doi finishte pas als negende. Bouwmeester, die vrijdag beide races had gewonnen, werd nu tweede achter de Hongaarse Mari Erdi.