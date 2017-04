Curry leidt Warriors naar twee ronde play-offs NBA

De ploeg won ook de vierde wedstrijd van de Portland Trail Blazers met 128-103 en bepaalde de eindstand in de best-of-sevenseries op 4-0. Stephen Curry leidde de Warriors met 37 punten naar de winst.



In de strijd tussen Atlanta Hawks en Washington Wizards is het spannend. De Hawks waren in de vierde wedstrijd met 111-101 te sterk en brachten de stand weer op gelijke hoogte: 2-2. Paul Millsap was topscorer bij de Hawks met negentien punten. Bradley Beal was met 32 punten op dreef voor de Wizards, maar hij kon zijn ploeg hiermee niet naar de overwinning leiden.



Toronto Raptors won de vijfde wedstrijd tegen Milwaukee Bucks met 118-93 en heeft een 3-2 voorsprong genomen in de series. Norman Powell was topscorer bij de Raptors met 25 punten. Giannis Antetokounmpo speelde opnieuw sterk bij de Bucks maar zijn 30 punten waren niet voldoende.