Cavaliers vliegen uit de startblokken in finale NBA

Geen Roland Garros voor aangeslagen Sjarapova

16 mei De Russische tennisster Maria Sjarapova mag niet meedoen aan Roland Garros. De organisatie van het grandslamtoernooi in Parijs heeft dit vandaag laten weten. Sjarapova was door haar schorsing wegens doping gezakt op de wereldranglijst en had een uitnodiging nodig om haar opwachting te kunnen maken.