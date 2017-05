Caldas klaagt niet over lastige voorbereiding op World League

Bondscoach Max Caldas van de Nederlandse hockeyers moet in aanloop naar de halvefinaleronde van de World League in Londen (15-25 juni) nogal improviseren. De Argentijnse oud-international kan voor het vertrek op 11 juni naar Engeland om uiteenlopende redenen niet één keer trainen met zijn complete spelersgroep. Hij doet daar echter niet moeilijk over.

,,Nee, we spelen geen enkel potje met een volledige selectie voordat we weggaan'', beaamde Caldas dinsdag op hockey.nl. ,,En ja, andere landen hebben wat dat betreft een voorsprong. Die zijn al langer aan het focussen op de HWL. Maar dat is de realiteit. Dat moet geen excuus worden. Het is wat het is. We gaan niet piepen."

Caldas ziet toch ook nog voordelen in de verre van optimale voorbereiding. ,,Dit is een periode om gasten van Jong Oranje en andere spelers die ik van dichtbij wil zien, erbij te halen. Elke dag trainen we met een andere groep. En voorlopig zeggen ze ja als ik bel. Ze zijn hartstikke blij om mee te doen. Spelers als Jannis van Hattum, Tom Hiebendaal, Wiegert Schut. Daar is specifiek over nagedacht. We kijken wat we nodig hebben in de toekomst voor deze groep.''