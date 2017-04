Caldas kiest 11 spelers uit olympische ploeg voor World League

Bondscoach Max Caldas heeft in zijn groep van achttien man in elke linie twee nieuwe namen opgenomen in vergelijking met het matige toernooi in Brazilië.

,,Van de keeperspositie tot en met de spitsen beschikken we over een brede trainingsgroep'', liet Caldas woensdag weten. ,,We hebben daaruit een selectie samengesteld waarmee we tijdens de World League spelen om te winnen. Natuurlijk beseffen we dat het winnen van de kwartfinale tijdens dit toernooi belangrijk is in verband met kwalificatie voor het WK in 2018. Maar de spelers en de staf kiezen er niet voor die kwalificatie als einddoel te stellen. Wij vinden het belangrijk dat we goed presteren én voor de winst gaan. Dát is ons doel.''