Caldas: Ik sta gewoon te janken

,,Waarom? Heb je gezien wat er in het stadion is gebeurd? Wie denkt dat ik altijd rustig ben, kent mij niet. Ik ben juist een zeer geëmotioneerd mens. Ik was heel blij met de manier waarop we deze wedstrijd hebben gewonnen. Een bijzondere prestatie.''



Oranje kwam na een ruststand van 0-2 ijzersterk terug. Een schitterende treffer van Robbert Kemperman, die uit een dieptepass genadeloos uithaalde, zorgde voor de ommekeer. ,,Toen ging bij België de stekker eruit'', erkende Caldas, die twee jaar geleden bij de EK in Londen zijn eerste hoofdprijs met de mannenploeg pakte. ,,Onze veerkracht heeft me niet verbaasd. Ik weet gewoon welke kwaliteiten er in deze ploeg zitten. Deze keer kwam het er allemaal uit. Dit is een mooie impuls voor deze vernieuwde groep.''



Aan de miskleun bij Rio 2016 (vierde) wilde Caldas liever niet meer worden herinnerd. ,,Ach, dat is alweer een jaar geleden.''