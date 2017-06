Brouwer/Meeuwsen pijnlijk onderuit voor eigen publiek

Van Vliet plaatst zich voor WK op 50 meter vrij

10:38 Tamara van Vliet heeft zich geplaatst voor de wereldkampioenschappen zwemmen volgende maand in Boedapest. De Oegstgeestse tikte vandaag bij internationale wedstrijden in het Franse Canet-en-Roussillon in de series van de 50 meter vrije slag aan in 24,64 en dat was onder de WK-limiet van 24,73.