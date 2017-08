Bouwmeester na flinke inhaalslag aan de leiding op WK

De vijf meest iconische gevechten in Las Vegas

10:54 Floyd Mayweather en Conor McGregor staan zaterdagnacht tegenover elkaar in het Gevecht van de Eeuw. Dat kon natuurlijk maar in één stad plaatsvinden: Las Vegas. Maar welke gevechten maakten Las Vegas de hoofdstad van de bokssport? Een greep uit de meest iconische bokspartijen in 'The Entertainment Capital of the World'.