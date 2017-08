Bondscoach Caldas panikeert niet na afstraffing door België

Oranje heeft alles nog in eigen hand. Caldas complimenteerde zijn spelers zelfs. ,,Ze zijn blijven knokken en tot het laatst hebben we kansen weten te creëren. Dat hebben we goed gedaan. Het was niet onze dag wat het afwerken betreft. Maar hier worden we alleen maar sterker van.''



Er kan ook worden geleerd van de nederlaag, vond Caldas. ,,We zijn misschien iets te rustig begonnen. Pas bij een achterstand zijn we gaan aanzetten. Daardoor liepen we achter de feiten aan.''