Bokser Lacruz nu tegen drievoudig wereldkampioen op WK

Max van der Pas bereikte gisteren al de tweede ronde. In de klasse tot 75 kilogram won hij op punten van Lester Martinez uit Guatemala. Van der Pas neemt het in de tweede ronde op tegen Kamran Sjachsoevarly. De als vierde geplaatste bokser uit Azerbeidzjan hoefde in de eerste ronde niet in actie te komen. Hij behaalde eerder deze zomer zilver bij de EK in Oekraïne. Van der Pas werd bij dat toernooi in de kwartfinales uitgeschakeld.