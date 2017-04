'Bij UFC krijg je meer kansen als je een bad boy bent'

Je coach Bert Kops zei dat veel mensen je onderschatten, omdat je alles er zo makkelijk uit laat zien. Kan je je daarin vinden?

,,Ik denk niet dat mijn tegenstanders me onderschatten. Tegenover hen heb ik me ondertussen wel bewezen. Alleen onder de Amerikaanse vechtsportfans - en dan vooral degenen die eigenlijk niet zoveel verstand van de sport zelf hebben, ben ik niet zo geliefd. Ik loop altijd rustig naar de kooi toe en ik ben eigenlijk altijd respectvol naar mijn tegenstander toe."



Je staat er inderdaad om bekend om 'cool as ice' op te komen. Bij een van je voorgaande partijen zei de presentator lachend dat je eruit zag alsof je naar de brievenbus liep om de krant te halen. Ben je ook echt zo koelbloedig?

,,Natuurlijk voel ik voorafgaand aan een gevecht wel wat nerveus, maar dat trekt al weg als ik eenmaal naar de octagon loop. Tijdens het gevecht zelf voel ik weinig. In de ring is geen ruimte voor emotie."



,,Maar de fans willen iets spannends hebben om naar te kijken, zoals een uitdagende als Conor McGregor. Het publiek houdt van vechters met een bad boy-imago, waardoor zij eerder belangrijke gevechten aangeboden krijgen. De matchmaking van UFC is niet altijd eerlijk. Ze laten nu bijvoorbeeld niet de eerste in de ranking tegen de titelhouder [Michael Bisping] vechten, maar een jongen die al drie jaar niet heeft gevochten. Een gevecht tussen Bisping en St-Pierre is spraakmakend, dus krijgt hij voorrang."



Een reden voor jou om jezelf ook wat meer in de schijnwerpers te zetten?

,,Ik ben inderdaad wat uitgesprokener geworden, maar ik ga niet acteren om een titelshot te krijgen. Ik blijf gewoon mezelf. Als ze me om een mening over mijn tegenstander vragen dan krijgen ze nog steeds een respectvol antwoord te horen. Het is geen persoonlijke strijd. Degene die tegenover me staat, traint ook met bloed, zweet en tranen, heeft dezelfde leefstijl en offert eveneens veel op om daar te staan. Het is echt wel eens voorgekomen dat ik een tegenstander niet mocht, maar ik ga niet zeggen 'Hij is een eikel, ik ga hem slaan'. Maar ik ben wel iets eerlijker geworden, in plaats van alleen maar vriendelijk."



Wat heb je te zeggen over je tegenstander van aankomende zaterdag?

,,Chris Weidman en ik hebben elkaar in het verleden al een paar keer ontmoet. Hij heeft een groot hoofd, hij is erg groot. Hahaha. Het is een respectvolle vechter, een familieman, we hadden zo vrienden kunnen zijn. Ik denk wel dat ik een betere vechter ben."