Bertens met moeite langs Burger in Bogotá

Na een eenvoudige eerste set ging het in de tweede een stuk lastiger. Burger brak Bertens zelfs twee keer en de nummer één van de plaatsingslijst verslikte zich vooral in de service. Bertens sloeg maar liefst negen dubbele fouten in de partij, die vanwege hevige regenval van gisteren naar vandaag werd verplaatst.



In de kwartfinale speelt Bertens vandaag - later vanavond in Nederland - nog tegen de Italiaanse Francesca Schiavone. De winnares van Roland Garros in 2010 won gisteren in haar wedstrijd uit de derde ronde al in twee sets van de Sloveense Dalila Jakupović. Schiavone, ooit de nummer 4 van de wereld, kreeg een wildcard voor het toernooi in de Colombiaanse hoofdstad.



Bertens en Schiavone speelden één keer eerder tegen elkaar. In 2013 in Rome was Bertens de baas.