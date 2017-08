Bendsneyder crasht op Silverstone

Volleybalsters plaatsen zich met groepswinst overtuigend voor WK

15:34 De Nederlandse volleybalvrouwen hebben vanmiddag ook hun vijfde en laatste wedstrijd in de kwalificatieserie voor het WK gewonnen. In het Rotterdamse Topsportcentrum versloeg de ploeg van bondscoach Jamie Morrison, die een dag eerder al kwalificatie had veilig gesteld, Bulgarije met 3-0 (25-21 25-17 25-23). Hierdoor ging de groepswinst ook naar Oranje.