Belgisch international Briels gaat weer in Eindhoven hockeyen

Briels was onlangs met zijn huidige club KHC Dragons al even terug in Eindhoven voor de eerste knock-outfase van de Euro Hockey League. De Belgen plaatsten zich voor de Final Four, die begin juni op het eigen complex in Brasschaat wordt gespeeld. Mogelijk komt het daar tot een duel met Oranje-Rood, mits beide ploegen hun halve finales winnen.