Atletiekrecords wellicht geschrapt door nieuwe regels

Hij wil de nieuwe eisen met terugwerkende kracht op alle huidige records toepassen. ,,We willen naar een nieuwe standaard toewerken waarin iedereen erop kan vertrouwen dat alles goed en sportief is verlopen. Want wat zijn records nog waard als het publiek er niet in gelooft?''



De Europese federatie wil onder meer dat alle records worden geschrapt van atleten die worden betrapt op doping of op andere overtredingen op het gebied van verboden middelen. Het maakt daarbij niet uit of er veel tijd zit tussen de prestaties en de positieve test. De betrapte atleet moet sowieso alle records afstaan.