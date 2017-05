Amerikaanse shorttracker vier jaar geschorst

BMX'ers Smulders en Van Gendt zegevieren in Zolder

14 mei Laura Smulders heeft haar zegereeks in de wereldbeker BMX hervat. De 23-jarige Nederlandse was vandaag de beste in de tweede wereldbekerwedstrijd op de BMX-baan in het Belgische Zolder. Vorige week had ze ook al de twee wedstrijden op de baan in Papendal gewonnen.