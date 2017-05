Alonso beste nieuweling bij eerste training Indy500

Zijn teamgenoot bij Andretti Autosport-Honda was het snelst over het 2,5 mijl (4 kilometer) lange circuit met een snelheid van 226,338 mijl (364,255 kilometer per uur). Alonso kwam tot een snelheid van 223,025 mijl (358,923 km/u) per uur.

,,Het was een geweldige dag en ik ben blij met de auto", vertelt Alonso. ,,Het verkeer op de baan is nog wel iets waar ik mee moet leren omgaan. Ik reed een paar rondjes achter wat auto's aan en dat was erg leuk, dus ik kijk er naar uit om dat meer te oefenen."

De Spaanse Formule 1-coureur maakte vorige maand bekend dat hij de Grand Prix van Monaco over zou slaan en in plaats daarvan deel zou nemen aan de legendarische Indy500. De problemen bij McLaren liggen daaraan ten grondslag. De tweevoudig wereldkampioen is totaal niet competitief in de matige Britse auto.