Zelfs Abe Lenstra kende ‘Die Lange Zwarte’

De huidige generatie zal de naam Rob Moens niet veel zeggen. Hij was echter dé Zeeuwse spits van de jaren vijftig en zestig. Met zijn granieten schoten en kogelharde kopballen was hij de schrik van elke keeper. Een doelman van NAC schoot hij met bal en al over de doellijn, de keeper van Gilze-Rijen scheurde zijn duim af toen hij zo’n vuurbal van Moens wilde keren. Donderdagochtend werd Rob Moens niet meer wakker uit zijn slaap. Hij was 82 jaar.

Volledig scherm Rob Moens in 2010. © Lex de Meester Het Zeeuwse voetbal verliest daarmee een icoon. Een speler die zich eigenlijk aan niemand hoefde voor te stellen. ,,In de jaren zeventig speelde ik mee in een jubileumwedstrijd bij Walcheren’’, vertelde hij een aantal jaren geleden geamuseerd. ,,De club had voor die wedstrijd ook Abe Lenstra gestrikt. Toen hij aankwam, liep hij recht op me af. Ik schudde hem de hand, zei mijn naam en toen zei hij: die naam is ook in Heerenveen bekend hoor.’’

Rob Moens vond dat wel leuk, was daar ook trots op, maar liep er niet mee te koop. Zijn faam had hij vooral verdiend door zijn doelpunten. Altijd en overal scoorde hij. In zijn geboortedorp Aardenburg, vervolgens bij Goes (daar ging hij op de fiets naartoe vanuit Aardenburg), bij Hulst, Vlissingen en De Noormannen. Overal reeg hij de doelpunten aaneen als kraaltjes. En dan werd hem zijn luie aard al snel vergeven. En dat wist hij zelf.

,,Mensen vonden me een luie spits’’, vertelde hij in een PZC-interview. ,,Tja, ik liep niet op alles. We hadden bijvoorbeeld Ko Huser, echt een werkpaard. Die zwoegde negentig minuten van links naar rechts. Waar haal je de moed vandaan... Tegen Middelburg had ik een keer 85 minuten twee, drie man op m’n vel. Ik had geen kans gehad. Maar toen kwam die ene voorzet, ik zweefde boven alles en iedereen uit en het was gebeurd. Dat was specifiek Rob Moens.’’

De meest gestelde vraag aan Rob Moens moet zijn geweest: waarom ben je nooit profvoetballer geworden? Hij had er immers de potentie voor. Én de aanbiedingen: NAC, RBC, Baronie, die laatste twee waren toen nog profclubs. Maar Moens deed het niet. Hij had een prima baan bij Rijkswaterstaat. Met het oog op zijn gezin koos hij voor zekerheid. ,,Had ik een andere baan gehad, dan had ik het wél gedaan.’’

Vlissingen voer er wel bij. Met Moens in de spits deed Vlissingen begin jaren zestig steevast mee om de bovenste plaatsen. In zes seizoenen maakte hij meer dan 150 doelpunten voor Vlissingen. Op het hoogste niveau! De exacte cijfers zijn niet voorhanden, maar de totale productie van Moens – vanwege zijn haar en lengte bijgenaamd ‘Die Lange Zwarte’ – gaat dik door de 500 goals. Daar kan de huidige generatie nog een puntje aan zuigen.