Zeeuws elftal speelt in juli tegen twee eredivisieclubs

VLISSINGEN - De Stichting Zeeuws elftal heeft twee eredivisieploegen weten te strikken om in juli te oefenen tegen de beste voetballers van deze provincie. Op vrijdag 14 juli speelt het Zeeuws elftal om 19.00 uur in Yerseke tegen ADO Den Haag en ruim een week later, op zaterdag 22 juli, is Willem II de tegenstander. Dat duel wordt vanaf 17.00 uur op het veld van Veere gespeeld.

Bij de Stichting Zeeuws Elftal zijn ze meer dan tevreden met deze twee affiches. Want, zo blijkt ieder jaar maar weer, makkelijk is het niet om enigszins aansprekende ploegen naar Zeeland te halen. ,,Het is iedere keer weer een uitdaging om clubs te interesseren naar Zeeland te komen’’, zegt stichtingsvoorzitter Kees Roelse. ,,Maar dankzij de inzet van veel mensen en de hulp van sponsoren is het weer gelukt. We zijn ook blij dat de clubs Yerseke en Veere deze wedstrijden mede mogelijk maken.’’

Afgelopen zomer oefende de Zeeuwse selectie in Zierikzee tegen FC Dordrecht. Er kwamen toen slechts zo’n 400 toeschouwers op het duel af. De selectie van trainer Gérard de Nooijer moest destijds nog verder aangevuld worden en herbergde weinig aansprekende namen. Het Zeeuws elftal verloor dat duel met 0-2, nadat de Schouwse selectie een week eerder in Burgh-Haamstede nog met 2-1 had gewonnen van de Jupiler Leagueclub.

Uitnodiging

De grote vraag is weer welke spelers een uitnodiging krijgen van de Stichting Zeeuws Elftal en wie er vervolgens ook daadwerkelijk beschikbaar zijn. Vorig jaar konden en wilden Vlissingen en Hoek voor het duel met FC Dordrecht geen spelers afstaan, omdat de twee hoofdklassers die zaterdag tegen respectievelijk Barendrecht en GVVV oefenden.

Hoek begint komend seizoen op maandag 17 juli aan de voorbereiding, dus de kans is aanwezig dat spelers als Fabian Wilson, Reguillo Vandepitte en Niek van Sprundel op 14 juli tegen ADO Den Haag wel mee kunnen doen. De eerste training van Vlissingen, onder leiding van de nieuwe trainer John Karelse, staat voorlopig gepland op vrijdag 21 juli, een dag voor het duel van het Zeeuws elftal met Willem II. De Stichting Zeeuws Elftal hoopt ook dit jaar op de medewerking van de hoogst spelende clubs, om met een zo sterk mogelijke selectie voor de dag te kunnen komen. Het doel van de stichting is namelijk nog altijd om het Zeeuwse voetbal met dergelijke wedstrijden wat meer op de kaart te zetten.

Serooskerke

Voor ADO Den Haag, dat ongetwijfeld vergezeld zal worden door een groot aantal fanatieke aanhangers, is het duel met het Zeeuws elftal niet de enige wedstrijd in Zeeland. De selectie van trainer Alfons Groenendijk, die de club afgelopen seizoen knap in de eredivisie hield, belegt een trainingskamp in Zeeland en speelt op maandag 10 juli in en tegen Serooskerke. Twee dagen later reist ADO naar Bruinisse, waar de kersverse eersteklasser Bruse Boys op woensdag 12 juli de tegenstander is. De kans is groot dat de Haagse ploeg ook oefent tegen Halsteren, de nieuwe club van scheidend Vlissingen-trainer Ruud Pennings.